Скинути зайві кілограми в більшості випадків допомагають розвантажувальні дні для схуднення. Їх можна проводити раз на тиждень, саме головне - вибрати потрібний варіант.

Протягом всього розвантажувального дня до шлунук потрапляє виключно легка їжа, яка легко перетравлюється, і таким чином запускається механізм самоочищення організму.

Існує кілька популярних варіантів розвантажувальних днів для схуднення. Ми наведемо лише деякі з них.

Кефірний варіант

Такий розвантажувальний день добре переноситься за рахунок самого продукту, кефіру, який не просто активізує травний процес, але і перешкоджає виникненню процесів гниття в кишечнику. Завдяки кефіру ви позбудетеся відчуття тяжкості в шлунку, у вас покращиться колір обличчя.

Однак від кефіру розвантажувального дня доведеться відмовитися людям, у яких виявляється алергічна реакція на молочне, або вони просто погано переносять молочні продукти.

Меню розвантажувальних днів з кефіром передбачає вживання 1,5 л знежиреного кисломолочного продукту по порціях (5-6 разів). Відмовтеся від занадто свіжого кефіру, виготовленого "сьогодні", бо він здатний підвищити газоутворення і навіть стати причиною виникнення діареї.

Але й застояний кефір не підійде, тому що може викликати запор. Орієнтуйтеся на те, щоб кефір був не сьогоднішньої дати виготовлення і в той же час не стояв у холодильнику більше 3 днів.

Яблучний варіант

Яблука містять всі необхідні речовини для стимуляції процесу обміну речовин: вітаміни С, В1, В2, Р, Е, каротин, залізо, калій, клітковину. Тим не менш ними не варто захоплюватися, якщо є захворювання травного тракту.

Отже, вам знадобиться 1,5 кг свіжих яблук, які потрібно приймати протягом дня 5-6 разів. Третину яблук рекомендується вжити в печеному вигляді, тому що в них міститься багато пектину, який є відмінним адсорбентом.

М`ясний варіант

Так, у це складно повірити, але такий варіант є! І він дуже привабливий для тих, хто боїться померти від голоду в розвантажувальні дні для схуднення. М`ясний день дозволяє поповнити запаси білка і заліза, особливо підходить для шанувальників кремлівської дієти. Але й тут є свої нюанси: цей варіант протипоказаний людям із захворюваннями нирок і може приховувати небезпеку для людей з хворою печінкою і поганими судинами.

Меню такого розвантажувального дня вимагає 400 г нежирної і несоленої відвареної яловичини, яку слід розділити на 5 порцій і вжити протягом дня з легким гарніром по 100г у вигляді свіжих огірків, помідорів або капусти.

medsputnik.ru