Целюліт з'являється через стреси
10:25, 29 листопада 2010Зарубіжні новини
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Порушення обміну речовин
Целюліт і надмірна вага більшою мірою виникають через стреси і переживання.
Британські учені проаналізували ряд досліджень і прийшли до висновку, що причина виникнення целюліту більшою мірою залежить від психологічних чинників. Саме стреси і розлади сприяють виникненню «апельсинової кірки» на шкірі, передає medicinform.net.
Річ у тому, що чим більше людина схильна до стресів, тим сильніше витрачаються в організмі вітаміни і мінерали, що приводить до погіршення роботи імунної системи. Це приводить до порушення обміну речовин, набору зайвої ваги.
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