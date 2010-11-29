Целюліт з'являється через стреси

Целюліт і надмірна вага більшою мірою виникають через стреси і переживання.

Британські учені проаналізували ряд досліджень і прийшли до висновку, що причина виникнення целюліту більшою мірою залежить від психологічних чинників. Саме стреси і розлади сприяють виникненню «апельсинової кірки» на шкірі, передає medicinform.net.

Річ у тому, що чим більше людина схильна до стресів, тим сильніше витрачаються в організмі вітаміни і мінерали, що приводить до погіршення роботи імунної системи. Це приводить до порушення обміну речовин, набору зайвої ваги.

focus.ua