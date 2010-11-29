У Мексиці відкрилася міжнародна конференція зі зміни клімату.

Головне завдання двотижневого форуму - розблоковувати переговори про боротьбу з глобальним потеплінням, повідомляє радіо «Свобода».

У конференції, яка проходить у курортному місті Канкун, беруть участь понад 200 країн.

На конференції не планується узгодження ніякого нового договору щодо клімату. Очікується тільки досягнення домовленостей з таких питань як збереження лісів, обмін технологіями і створення фонду для надання екологічної допомоги країнам, що розвиваються.

У грудні минулого року на екологічному саміті ООН, який проходив у Копенгагені, зашли в глухий кут переговори про нову угоду щодо боротьби з глобальним потеплінням. Проект документа відхилили кілька країн, що розвиваються.