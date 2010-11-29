Шампанське покращує роботу серця?
11:12, 29 листопада 2010Зарубіжні новини
0
Розширення судин
Британські учені з`ясували, що в шампанському міститься речовина рослинного походження поліфенол, який розширює судини і зменшує напругу в серці.
Поліфенол підвищує рівень окису азоту в крові, що приводить до розширення судин. Спостереження за станом здоров`я чоловіків показало, що помірне споживання слабкоалкогольного напою зменшує ризик появи серцевих захворювань. Під помірним споживанням розуміємо прийом до 300 грамів шампанського в тиждень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter