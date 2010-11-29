Шампанське покращує роботу серця?

Британські учені з`ясували, що в шампанському міститься речовина рослинного походження поліфенол, який розширює судини і зменшує напругу в серці.

Поліфенол підвищує рівень окису азоту в крові, що приводить до розширення судин. Спостереження за станом здоров`я чоловіків показало, що помірне споживання слабкоалкогольного напою зменшує ризик появи серцевих захворювань. Під помірним споживанням розуміємо прийом до 300 грамів шампанського в тиждень.

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