Жуйка сприяє схудненню

Американський дієтолог з університету Род-Айленда, вивчивши дію жувальної гумки без цукру, встановила, що жуйка збільшує витрату енергії, що сприяє природному схудненню.

Дієтолог провела дослідження, в якому добровольці - 35 чоловіків і жінок, - жували жувальну гумку впродовж 20 хвилин до сніданку і 20 хвилин перед обідом.

З`ясувалося, що ті, хто жували жуйку перед обідом, одержували на 67 калорій менше і не компенсували цей недолік протягом дня, передає РІА Новини. Крім того, при жуванні гумки у людей витрачалася на 5% більше енергії. Випробовувані люди поділилися думкою, що після жування гумки відчуття голоду турбувало їх з меншою гостротою.

focus.ua