Як позбутися пітливості ніг?
Допоможе кора дуба
Впоратися з пітливістю можна і народними рецептами.
При надмірній пітливості ніг необхідно використовувати дубову кору.
Необхідно узяти невелику кількість кори дуба, подрібнити її і рясно посипати одержаним порошком панчохи або шкарпетки.
Процедуру слід повторювати щодня, доти, поки потовиділення не нормалізується.
Якщо вас мучить підвищена пітливість тіла, то справитися з проблемою допоможе настій листя м`яти.
Для його приготування необхідно 1 скл. кип`ятку залити 1 столову ложку трави м`яти.
Засіб необхідно настоювати протягом 30-40 хвилин, а після закінчення цього часу процідити.
Настоєм м`яти необхідно протирати шкіру.
При пітливості також рекомендовано щодня випивати чашку відвару шавлії.
Потрібно відзначити, що цукор додавати не можна.