Як позбутися пітливості ніг?

Впоратися з пітливістю можна і народними рецептами.

При надмірній пітливості ніг необхідно використовувати дубову кору.

Необхідно узяти невелику кількість кори дуба, подрібнити її і рясно посипати одержаним порошком панчохи або шкарпетки.

Процедуру слід повторювати щодня, доти, поки потовиділення не нормалізується.

Якщо вас мучить підвищена пітливість тіла, то справитися з проблемою допоможе настій листя м`яти.

Для його приготування необхідно 1 скл. кип`ятку залити 1 столову ложку трави м`яти.

Засіб необхідно настоювати протягом 30-40 хвилин, а після закінчення цього часу процідити.

Настоєм м`яти необхідно протирати шкіру.

При пітливості також рекомендовано щодня випивати чашку відвару шавлії.

Потрібно відзначити, що цукор додавати не можна.

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