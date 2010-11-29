Як iPhone захищає свого власника від раку

В Австралії розроблено програму для iPhone, що дозволяє попередити розвиток раку шкіри, - захворювання дуже поширене в цій країні.

Австралійська Рада боротьби з раком шкіри Cancer Council Australia розробила програму для смартфона iPhone, яка дає поради щодо захисту від шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Як вважають розробники, технологія допоможе в боротьбі з раком шкіри.

Безкоштовний додаток SunSmart демонструє власнику щоденний прогноз погоди і рівень ультрафіолетового випромінювання, а також його порівняння з максимально допустимим безпечним рівнем.

Програма з вбудованою функцією сповіщення використовує навігаційну систему GPS, що дозволяє фіксувати метеодані саме для того місця, де перебуває власник смартфона. Крім того, програма визначає тимчасові проміжки, в яких необхідно використовувати сонцезахисні засоби.

Наразі рівень поширення раку шкіри в Австралії - один з найбільш високих у світі. Щорічно в країні від цього захворювання помирає понад 1850 людей. За даними Ради боротьби з раком, двом з трьох австралійців до 70 років буде поставлений діагноз рак шкіри.

Розробники вважають, що формат програми для iPhone найбільш ефективний для профілактики захворювання в молодих людей, які менше піклуються про потенційну шкоду сонячних променів.