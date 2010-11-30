Чим унікальний гранатовий сік

Учені вже підтвердили численні переваги для здоров`я гранатового соку і довели, що напій є хорошим джерелом антиоксидантів і знижує рівень холестерину і знижує артеріальний тиск, особливо у хворих цукровим діабетом і пацієнтів з артеріальною гіпертонією.

Тепер нефрологам Technion-Israel Institute of Technology /Ізраїль/ вдалося встановити, що гранатовий сік буде корисний і пацієнтам з нирковими хворобами, запобігаючи ускладненням при діалізі, зокрема високому рівню захворюваності унаслідок інфекцій і серцево-судинним проблемам. Висновки лікарів засновані на обстеженні понад ста хворих, які одержували або гранатовий сік, або інший напій плацебо на початку кожного сеансу діалізу, по три рази в тиждень протягом року.

Лабораторні тести показали, що пацієнти, які пили сік граната, мали скорочення внутрішнього запалення і пошкодження органів від окислювального стресу, викликаного вільними радикалами.

Крім того, пацієнти, що вживали гранатовий сік, менш ймовірно були госпіталізовані у зв`язку з інфекціями. Клініцисти переконані, що гранатовий сік має могутні антиоксидантні властивості, завдяки чому у хворих було зафіксовано і зменшення серцево-судинних ризиків, включаючи пониження тиску і поліпшення ліпідного профілю.

Результати дослідження надзвичайно важливі для людей з нирковими хворобами, оскільки більшість з них вмирають від серцево-судинних причин або розвинених інфекцій.

ami-tass.ru