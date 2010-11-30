Кому нігті нарощувати категорично протипоказано

Щоб нігті були здоровими і міцними, доводиться приділяти чимало часу догляду за ними, і це ще не гарантує результат, якщо враховувати екологію і наше харчування. Нарощування нігтів сьогодні досить поширена процедура. Про неї можна почути самі різні відгуки: хтось дуже задоволений і готовий не розлучатися з нарощеними нігтями, хтось обурений, тому що після процедури зіткнувся з небажаними наслідками.

«Плюси» нарощування нігтів: нігті міцні, гладкі, не відстають. Лак для нігтів, навіть найдешевший, тримається на таких нігтях дуже довго. Але у процедури є протипоказання. Не можна нарощувати нігті, якщо у вас грибок нігтів, алергія на речовини, які входять до складу матеріалу для нарощування, є захворювання ендокринної, травної, видільної системи. Також протипоказана процедура вагітним і тим, хто приймає антибіотики або проходить процедуру хіміотерепіі (у цьому випадку нігті просто не будуть триматися). Також не слід нарощувати нігті безпосередньо після процедури обрізного класичного манікюру, варто почекати 2-3 дні.

Грамотний майстер завжди поцікавиться у вас про наявність захворювань та інших факторів, які можуть перешкоджати процедурі.

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