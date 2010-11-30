Ряд аеропортів Європи закриті через снігопади, у багатьох спостерігається затримка рейсів.

Про це повідомляє сьогодні Європейська організація безпеки авіанавігації Євроконтроль.

За даними організації, зараз, зокрема, закритий аеропорт Единбургу, Лондонський міський аеропорт, аеропорт Лідса (Велика Британія).

Крім того, затримки рейсів спостерігаються в аеропортах Франкфурта-на-Майні (до 160 хвилин), у паризькому аеропорту «Шарль де Голль» і в аеропорту Брюсселя (до 60 хвилин), а також в аеропорту Варшави (до 45 хвилин).