900 лікарських помилок в день – "норма" лікарень

Навряд чи це утішить людей, потерпілих від неуважності і непрофесіоналізму лікарняного персоналу в Ізраїлі, але французькі ЗМІ опублікували бентежачий звіт про божевільну кількість «небажаних випадків» у лікарнях, що призвели до серйозних наслідків для хворих.

З року в рік кількість таких помилок і головотяпств – від неправильно виписаних ліків до трагічного випадку під час хірургічної операції – не зменшується.

Згідно офіційному звіту Мінохоронздоров`я Франції за 2009 роки в 114 медичних установах країни, приватних і державних, відбулося від 275 до 395 тисяч «важких небажаних випадків». У перекладі людською мовою щодня в лікарнях і клініках Франції відбувається від 750 до 1080 (в середньому 900) таких випадків. Наголошується, що близько 45% з них можна було уникнути.

Велика частина з них пов`язана з неправильним медикаментозним лікуванням, з виписуванням невірних ліків – 20% випадків і невиправданими помилками хірургів під час операцій.

Найбільш часті причини – «людські недоліки персоналу». Але справа, як правило, не в поганій профпідготовці лікарів і медсестер, а в поганих умовах праці медперсоналу, поганій організації і недостатньому контакті між медпрацівниками і різними відділеннями лікарень.

zman.com