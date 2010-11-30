Лимонна дієта понизить вагу
12:02, 30 листопада 2010Зарубіжні новини
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Нормалізує травлення...
Дієтологи рекомендують дотримуватися лимонної дієти. З її допомогою можна не тільки понизити вагу, але і привести в тонус ослаблений організм.
Лікарі стверджують, що лимонний сік допомагає прискорити процес травлення і понизити рівень цукру в крові. Пектин, який міститься в лимоні, перешкоджає відчуттю голоду.
Основні принципи дієти - це пити воду з лимонним соком на голодний шлунок, повідомляє Vrach.tv. Але перш, ніж переходити на яку-небудь дієту, дієтологи радять проконсультуватися з лікарем.
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