Лимонна дієта понизить вагу

Дієтологи рекомендують дотримуватися лимонної дієти. З її допомогою можна не тільки понизити вагу, але і привести в тонус ослаблений організм.

Лікарі стверджують, що лимонний сік допомагає прискорити процес травлення і понизити рівень цукру в крові. Пектин, який міститься в лимоні, перешкоджає відчуттю голоду.

Основні принципи дієти - це пити воду з лимонним соком на голодний шлунок, повідомляє Vrach.tv. Але перш, ніж переходити на яку-небудь дієту, дієтологи радять проконсультуватися з лікарем.

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