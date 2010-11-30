Чим загрожує дитині розлучення батьків

Розлучення батьків може завдати настільки сильної травми, що в певний момент життя діти розведених батьків, що виросли, матимуть в два рази більший ризик постраждати від інсульту, показало дослідження, проведене Університетом Торонто, повідомляє АМИ-ТАСС.

Учені проаналізували дані більш як 13000 осіб і виявили зв`язок між пережитим в дитинстві розпадом сім`ї і інсультом. Даний зв`язок залишався актуальним навіть після врахування таких чинників, як куріння, ожиріння, показники фізичної активності і споживання алкоголю в дорослому віці.

Отже, з 13134 осіб, що брали участь у дослідженні, 10,4% пройшли через батьківське розлучення в дитинстві, а 1,9% мали інсульт. З поправкою на вік і стать ймовірність інсульту приблизно в 2,2 разу була вища для тих, чиї батьки розвелися, коли. На думку канадських кардіологів, такі сильні потрясіння в дитинстві украй негативно впливають на серцево-судинні функції.

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