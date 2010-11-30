Солодощі роблять людину агресивною

Британські учені провели дослідження і прийшли до висновку, що люди, які вживали в дитинстві багато солодощів, у дорослому житті відрізняються агресивною поведінкою.

У експерименті взяли участь понад 17 тис. осіб. Фахівців цікавив раціон харчування учасників в 10-річному віці, а також звинувачення в застосуванні насильства, які були пред`явлені ним до 34 років.

Виявилось, що 69% респондентів, які були схильні до прояву насильства, в дитинстві щодня їли солодощі, передає vrach.tv.

За словами психологів, регулярне пригощання дітей шоколадом і цукерками може привести до того, що вони не навчаться спокійно чекати бажаного. Нездатність відстрочити отримання задоволення може викликати у таких дітей агресивну поведінку, яка в значній мірі може стати причиною здійснення правопорушень в майбутньому.

focus.ua