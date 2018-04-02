Як зробити воду «живою»

Часто можна почути: ми те, що ми їмо. Але можна сміливо додавати: ми і те, що ми п`ємо. «За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, більш як 80% захворювань людини пов`язано з якістю питної води», — розповідає професор українського Інституту екології людини Михайло Курик. На жаль, якість ця залишає бажати кращого. «Вода, яка тече з крана, очищається і знезаражується хлором і іншими хімікатами, обробляється кварцуванням, іонізується, — продовжує експерт. — А при неодноразовому прокачуванні води могутніми електронасосами, під впливом сильних електромагнітних полів абсолютно руйнується її структура. В результаті з крана ми одержуємо «мертву воду», яка негативно впливає на наш організм. Адже людина — невід`ємна частина природи, тому їй необхідна поверхнева проточна «жива» вода, яка насичує і оздоровлює наші клітини». ЖИВА ВОДА МАЄ

•Структуру

«Така вода — це рідина з впорядкованими внутрішніми взаємодіями, — пояснює керівник «Школи природного здоров`я» Володимир Шуліка. — Спрощено, це рідкий кристал, в якому, за рахунок утворення водневих зв`язків, молекули здатні з`єднуватися між собою в стійкіші з`єднання. І достатньо 2 мл структурованої води додати до 60 л звичайною — і вона вся буде структурована, такі її властивості».

•Пам’ять

Навіть втрачаючи впорядкованість зв`язків, структурована вода набуває пам`яті, тобто розуміє і вбирає наші емоції і слова. Це довів вчений Станіслав Зенін, який захистив першу дисертацію на тему пам`яті води (у 2003 році в Росії). Він встановив, що основні структурні елементи структурованої води — клатрати — в дистильованій воді практично електронейтральні, в структурованій, навпаки, активні. Проте якщо перемішати магнітною паличкою структуровану воду, зв`язки між клатратами будуть зруйновані і вода перетвориться на мертве, неврегульоване місиво. А якщо помістити у воду невелику кількість будь-якої іншої речовини, клатрати почнуть переймати її електромагнітні властивості.

Зенін привернув до роботи над дисертацією екстрасенсів і цілителів. Він з`ясував, що деякі з них здатні силою своїй думки міняти електропровідність води. Автор виділив два типу пам`яті води: первинну, яка з`являється після одноразової дії на воду і швидко зникає, і довготривалу — повне перетворення структурних елементів води унаслідок тривалої інформаційної дії. Тобто, щоб сформувати певну структуру води, не обов`язково бути екстрасенсом або купувати спеціальні прилади, — досить протягом певного часу передавати воді позитивну емоцію.

•Цілющі властивості

«Структурована вода — це інформаційно багата рідина, яка готова ділитися цією інформацією з нашими клітинами, — підтверджує натуропат Олена Світко. — Відомо, що склад і структура нашої міжклітинної рідини схожі на структуровану воду, тому такий обмін проходить легко. Клітини вбирають закладену у воді програму, запам`ятовують її і починають перепрограмовуватися і міняти свою структуру, якщо вона порушена хворобою». Структурована вода відновлює енергетичний потенціал клітини. Так відбувається зцілення на клітинному рівні.

«Регулярне вживання такої води сприяє зниженню рівня холестерину в крові, нормалізації артеріального тиску і роботи нирок, кишечника, поліпшенню обміну речовин, виведенню шлаків і токсинів з організму. Я структурую воду під кожного свого пацієнта з різноманітними захворюваннями, але найприголомшливіший ефект я спостерігаю при лікуванні паразитарної інфекції, — ділиться своїми успіхами Владимир Шуліка. — Структурована вода створює в організмі таке середовище, в якому будь-які паразити просто не можуть жити. Вода збагачується негативно зарядженими частинками, її рН стає більше 7, а окислювально-відновний потенціал — негативним. Все це згубне для паразитів, вірусів і інфекцій».

ЗРОБИТИ ЦІЛЮЩОЮ ВОДУ ДОПОМОЖУТЬ •Слова

«Ні що не робить воду такою цілющою, як слова людини, — розповідає психотерапевт Рівіль Кофман. — Оскільки добрі побажання відновлюють структуру води, то погані — руйнують. Тому перш ніж пити воду, не забувайте запрограмувати її під себе. Для цього, просто звертаючись до води, побажайте, щоб кожен її ковток приніс певну користь: освіжив, зняв втому, очистив організм, перетворив вас на здорову і енергійну людину. Також можна програмувати воду на красу, сімейне благополуччя і успіх. Тепер воду можна пити, уявляючи, як збуваються всі ваші побажання. Це має величезне значення для відновлення вашого здоров`я. Окрім цього, вода упорядковує свою структуру, коли над нею читають молитву або коли звучить дзвін. Не обов`язково щодня наговорювати нову програму: ви можете залишити на дні глека запрограмовану воду і вранці долити свіжішою».

•Мороз

Також зробити цілющу воду можна способом заморожування. Річ у тому, що лід має впорядковану структуру, тому під час заморожування будь-яка хаотична вода стає впорядкованою. «Візьміть 3-літрову пластикову місткість, — розповідає лікар-натуропат Олена Світко. — Покладіть на дно кремній і залийте чистою (бажано не водопровідною) водою. Активована кременем вода діє згубно на мікроорганізми, пригнічує ріст бактерій, що викликають гниття і бродіння, в ній відбувається активне осадження сполук важких металів, вона стає чистою і приємною на смак, а також довгий час не псується. Помістіть місткість в морозилку на цілий день. Увечері дістаньте її і поставте розморожуватися. На ранок акуратно злийте в глек верхню частину води, залишаючи в місткості осад, який треба вилити. Кремній перед наступним очищенням промийте проточною водою».

•Шунгит

Упорядковує і очищає воду також шунгит. «Унікальні властивості шунгита пояснюються його незвичайною структурою, — розповідає літотерапевт (літотерапія — лікування каменями) Тарас Шевченко. — Цей мінерал в основному складається з вуглецю, значна частина якого дуже нагадує молекули сферичної форми. Ці елементи і надають воді впорядкованість. Завдяки ним шунгит володіє бактерицидними, антимікробними, протизапальними і антиоксидантними властивостями. Шунгитова вода показана при лікуванні алергічних захворювань, хронічних гастритах, гастродуоденітах, коліті, ентероколітах, виразці шлунку, жовчокам’яній хворобі, запаленні підшлункової залози, при каменях в нирках, ниркових запаленнях, парадонтозах і ін. захворюваннях.

Але останнім часом у недобросовісних виробників почастішали випадки продажу під виглядом шунгита шунгизита — матеріалу, тільки зовні схожого з ним. Щоб відрізнити підробку від оригіналу, подивитеся на камінь на розломі. Якщо видно металеві лелітки заліза, значить, шунгит не підроблений. Саме наявність в шунгиті оксиду заліза надає йому високу електропровідність. Щоб приготувати шунгитову воду, шматочки шунгита покладіть на друшляк, промийте проточною холодною водою, висипте в 3-літрову ємність і налийте воду, настоюйте 2 доби. Потім, не збовтуючи, злийте воду, залишаючи на дні шар води об`ємом 0,5 л».

ДУМКА Борис Скачко, дієтолог медцентру «Юстас»:

«Структурована вода зберігає свою структуру тільки в статичному положенні. Коли ж вона потрапляє в організм — вся структура зникає, оскільки там все динамічно. Тому однієї структуризації недостатньо, щоб одержати ідеально чисту і корисну воду. Якщо настоювати воду на кремнії або шунгиті, вона, безумовно, збагачується мікроелементами. Але на цих каменях, якщо їх не мити щодня, так само швидко розмножуються хвороботворні бактерії, тому пити її, а тим більше давати дитині, не прокип`ятивши, не можна. Те ж саме стосується талої води — її властивості втрачаються, як тільки вона досягає температури 40 °С, а в організмі (у печінці) саме така температура».

Тетяна Приходько

segodnya.ua