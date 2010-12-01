Від ГМО-продуктів переривається рід

Результати дослідження, проведеного Загальнонаціональною Асоціацією генетичної безпеки спільно з Інститутом проблем екології і еволюції ім. А.Н.Северцова РАН в період 2008-2010 років, свідчать про значний негативний вплив кормів, що містять ГМ-компоненти, на репродуктивні функції і здоров`я лабораторних тварин.

Як стало відомо Biosafety.ru, 14 квітня в Москві керівники Загальнонаціональної Асоціації генетичної безпеки представили результати незалежного дослідження по вивченню впливу корму, що містить компоненти генетично-модифікованих організмів, на біологічні і фізіологічні показники ссавців.

«У тварин було виявлено відставання в розвитку і рості, порушення співвідношення статей у виводках із збільшенням частки самок, зменшення кількості дитинчат в посліді, аж до їх повної відсутності у другого покоління, — говорить д.б.н. Олексій Суворий. – Було також відмічено значне зниження репродуктивних здібностей самців».

biosafety.ru