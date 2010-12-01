Яблука і яблучний сік покращують пам'ять

Американські учені довели, що регулярне вживання яблук і яблучного соку запобігає руйнуванню клітин мозку, що приводить до втрати пам`яті.

Як повідомляє прес-служба програми «Якість і безпека продуктів харчування із США» (реалізується під егідою міністерства сільського господарства цієї країни), такі висновки містяться в дослідженні, проведеному американськими ученими університету штату Массачусетс (University of Massachusetts).

В ході дослідження вивчалося, яким чином регулярне споживання яблучного соку може вплинути на процес руйнування головного мозку дорослих і старіючих лабораторних мишей. Досліди показали, що речовини, що містяться в яблуках і яблучному соку, захищають клітини мозку мишей від руйнування, яке в звичайних умовах приводить до появи у них симптомів, схожих з симптомами хвороби Альцгеймера у людей.

newsland.ru