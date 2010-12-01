Природні "антибіотики"

Знайомий багатьом женьшень здатний набагато швидше допомогти впоратися з застудою, в порівнянні з іншими засобами. Сам по собі женьшень має сильні імуностимулюючі властивості, і саме завдяки цьому нежить проходить за декілька днів.

А ось відома багатьом журавлина, виявляється, допомагає нейтралізувати небезпечну бактерію, що викликає більшість інфекцій сечостатевої системи. Річ у тому, що дана бактерія, потрапляючи в сечовий міхур, «намертво» прикріпляється до його стінок. А ось журавлина, а точніше, речовина проантоцианидин, що міститься в ній, не дає даної бактерії «затримуватися».

А ось часник добре відомий своїми цілющими властивостями багатьом з нас. Наприклад, в період епідемій грипу і застудних захворювань лікарі радять нарізувати часточки часнику і залишати їх в кімнаті. Даний спосіб є відмінною профілактичною дією і часто застосовується в дитячих садках.

Такий корисний і улюблений багатьма грейпфрут здатний стати ефективним засобом в боротьбі з багатьма бактеріями. Йдеться про зерна грейпфрута. Виявляється, екстракт, що міститься в них, допомагає знищувати багато паразитів, а також справитися з таким видом грибка, як кандида.

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