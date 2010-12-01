Як пояснити феномен «світла в кінці тунелю»

Всі описи «побаченого» в стані клінічної смерті просто галюцинація, активізована згасанням роботи клітин головного мозку, з`ясували американські учені в спробах пояснити феномен «світла в кінці тунелю».

Американські учені, в спробах пояснити феномен «світла в кінці тунелю», виявили, що мозок вмираючих людей має підвищену електричну активність, повідомляє Правда.ру.

Такі результати були отримані після того, як учені проаналізували енцефалограми вмираючих пацієнтів.

Лікар реанімаційного відділення Лакхмір Чавла розповідає, що він спостерігав зростання електричної активності в мозку не менш як п`ятдесят разів, коли його пацієнти знаходилися при смерті: «Цей досвід може пояснюватися підйомом електричної енергії, що вивільняється, коли мозку не вистачає кисню. Коли кровопостачання сповільнюється, а рівень кисню падає, клітини мозку проводять останній електричний імпульс. Виникнувши в одній частині мозку, він потім лавиноподібно розповсюджується по всій його ділянці, і це може викликати незвичайні відчуття», — вважає лікар.

Є і інші версії, запропоновані раніше: на думку учених, розповіді таких хворих про «світло в кінці тунелю» можуть бути проявом однієї з форм токсичного психозу — помутніння свідомості унаслідок отрут, що утворюються в процесі вмирання.

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