Лікування щорічно розоряє 100 млн осіб

100 мільйонів осіб щорічно опиняються в бідності через оплату рахунків за медико-санітарні послуги.

Про це мовиться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я. Витрати на охорону здоров`я стрімко ростуть у міру старіння населення, зростання кількості людей з хронічними захворюваннями і появи нових, дорожчих видів лікування.

«Жодна людина, що потребує медико-санітарної допомоги, не повинна піддаватися ризику фінансового розорення в результаті цього», – заявила Маргарет Чен, генеральний директор ВООЗ.

Організація пропонує звернути увагу на три напрями для реформ: мобілізацію додаткових засобів на охорону здоров`я, справедливіший збір грошей і ефективніше їх витрачання.

focus.ua