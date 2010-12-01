Лікування щорічно розоряє 100 млн осіб
13:10, 01 грудня 2010Зарубіжні новини
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Витрати на охорону здоров`я
100 мільйонів осіб щорічно опиняються в бідності через оплату рахунків за медико-санітарні послуги.
Про це мовиться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я. Витрати на охорону здоров`я стрімко ростуть у міру старіння населення, зростання кількості людей з хронічними захворюваннями і появи нових, дорожчих видів лікування.
«Жодна людина, що потребує медико-санітарної допомоги, не повинна піддаватися ризику фінансового розорення в результаті цього», – заявила Маргарет Чен, генеральний директор ВООЗ.
Організація пропонує звернути увагу на три напрями для реформ: мобілізацію додаткових засобів на охорону здоров`я, справедливіший збір грошей і ефективніше їх витрачання.
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