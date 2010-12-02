Які хвороби розвиваються у огрядних дітей

Діти 9-12 років з високим індексом маси тіла найімовірніше матимуть високий артеріальний тиск, підвищений рівень холестерину та інсуліну в крові - всі фактори ризику передчасного розвитку серцево-судинних захворювань. Добре відомо, що ожиріння в дитинстві або підлітковому віці пов`язане з високим ризиком серцево-судинних захворювань в подальшому житті. Проте педіатри Брістольського університету /Англія/ вперше встановили зв`язок між індексом маси тіла / ІМТ /, окружністю талії і жировою масою у віці 9-12 років і факторами ризику серцевих захворювань у віці 15-16 років.

В обстеженні взяли участь більше 5 тис. дітей. Коли дітям виповнилося 15 -16 років, лікарі перевірили їх артеріальний тиск, рівень холестерину, глюкози та інсуліну в крові. Було зафіксовано, що надмірна вага /саме за наявності завищеного ІМТ/ у дитинстві призводить до підвищення чинників ризику серцевих порушень у підлітковому віці.

ami-tass.ru