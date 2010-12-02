Аспірин попереджає депресії

Нещодавні дослідження були направлені на вивчення взаємозалежності прийому аспірину і статинів і загрозою появи депресивних станів.

Хронічні захворювання, що провокують запальний процес, нерідко викликають депресію. Прийом імунних препаратів також сприяє розвитку даної хвороби. Постійне запалення в організмі літніх людей пов`язане з проявом депресії, крім того, існує генетична схильність до цього захворювання.

Статіни і ацетилсаліцилова кислота знижують запалення, тому попереджають депресію. Було проведено дослідження остеопорозу за участю 1494 пацієнток. З них відібрали 386 учасниць для 10-річного експерименту, в ході якого жінки періодично заповнювали анкети. Медики враховували прийом аспірину і статинів, що тривав по повроку, а також стероїдів, парацетамолу, гормонів і антидепресантів.

У 63 випадках була зафіксована депресія у учасниць дослідження, 22 випадки проаналізували, 323 жінки без ознак депресії відібрали для контрольної групи. Статіни приймала одна з 22 (5 відсотків) і 93 з 323 (29 %), аспірин - одна з 22 і 103 з 323 учасниць. Ці дані дозволили дослідникам зробити висновок: прийом вказаних ліків допомагає понизити ризик розвитку депресії.

dr20.ru