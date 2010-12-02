Молоко - спалювач жирів
10:16, 02 грудня 2010Зарубіжні новини
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Дві склянки в день
Багато жінок примушують себе сидіти на виснажуючих дієтах, які мало того, що неефективні, але і йдуть на шкоду організму. Оскільки людина, що сидить на дієті, повинна знати про те, що схуднувши, організм вичерпає жири, і йому потрібна енергія для їх переробки.
Енергію дають вітаміни. Тому, шкідливо сидіти на дієті, яка не передбачає вживання вітамінів. Але є простий спосіб добитися доброго результату. Хай не за короткий строк, зате ефективно.
Дві склянки молока в день допоможуть не тільки позбавитися зайвих сантиметрів на талії, але і наростити м`язову масу. Учені упевнені, що молоко дозволяє жінкам збільшити вагу лише за рахунок нарощування м`язової маси. А жир спалюється.
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