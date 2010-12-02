У Грецію прийшла небувала спека

Сьогодні, 2 грудня, в Афінах стовпчик термометра дійшов до плюс 25, тоді як середня температура в цей час не перевищує 17-18 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Коммерсант-Украина.

Глава Національної метеорологічної служби Греції Анастасія Папакріву розповіла, що теплий атмосферний фронт прийшов до Греції з Північної Африки і, як вважають фахівці, затримається тут до Різдва.