Часникова настоянка переможе грип

До сезону грипу завжди заготовлюю часникову настоянку.

Дві головки очищеного і дрібно нарубаного часнику заливаю в невеликій пляшці горілкою так, щоб вона покривала часник на 1,5 см, щільно закриваю пробкою і даю настоятися 1-2 дні.

Затискаю одну ніздрю, підношу до іншої шийку пляшки з настоянкою і глибоко вдихаю. Видихаю ротом. Роблю три вдихи-видихи і міняю ніздрю. І так 2-3 рази. Проводжу лікування до п`яти разів на день.

Зазвичай значне полегшення відчуваю вже на другий день. Продовжую до повного одужання.

А в сльотаву холодну погоду і під час епідемій грипу дихаю цією настоянкою перед кожним виходом на вулицю, і ніякі віруси мені не страшні.

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