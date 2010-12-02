Часникова настоянка переможе грип
11:13, 02 грудня 2010Зарубіжні новини
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Віруси не страшні
До сезону грипу завжди заготовлюю часникову настоянку.
Дві головки очищеного і дрібно нарубаного часнику заливаю в невеликій пляшці горілкою так, щоб вона покривала часник на 1,5 см, щільно закриваю пробкою і даю настоятися 1-2 дні.
Затискаю одну ніздрю, підношу до іншої шийку пляшки з настоянкою і глибоко вдихаю. Видихаю ротом. Роблю три вдихи-видихи і міняю ніздрю. І так 2-3 рази. Проводжу лікування до п`яти разів на день.
Зазвичай значне полегшення відчуваю вже на другий день. Продовжую до повного одужання.
А в сльотаву холодну погоду і під час епідемій грипу дихаю цією настоянкою перед кожним виходом на вулицю, і ніякі віруси мені не страшні.
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