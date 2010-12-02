"Пекельна білочка" змусить кинути пити

Мінздоровсоцрозвитку РФ вирішило альтернативним способом формувати у росіян звичку до здорового способу життя: в інтернеті з`явився ролик "Пекельна білочка", що демонструє стан алкогольного психозу ("білої гарячки") або потьмарення свідомості.

"Цей ролик підготовлений нашими партнерами на замовлення міністерства. Завдання - звернути увагу інтернет-громадськості на проблему алкоголізму, і запустити обговорення цієї теми в публічному просторі", - повідомив офіційний представник Міністерства охорони здоров`я.

У ролику пошарпаного вигляду білочка, чиїм ім`ям в народі прийнято називати алкогольний психоз, розповідає про те, як вона одного разу "збирала павучків з одним мужиком", який в результаті спробував убити свою дружину і опинився в суді. Відеоролик закінчується попередженням: "Бухаєте? Тоді я йду до вас".

Програма з формування здорового способу життя запущена Мінздоровсоцрозвитку в 2009 році. Одним з важливих напрямків роботи міністерство називає боротьбу з алкоголізацією населення. Алкоголізмом, за даними міністерства, страждають 2,1 мільйона росіян.

У 2009 році в РФ була прийнята антиалкогольна концепція. Держава за десять років розраховує покінчити з традиціями російського пияцтва, більш ніж удвічі знизивши в країні споживання алкоголю і повністю ліквідувавши нелегальний ринок спиртного.

rian.ru