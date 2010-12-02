Маска з глини позбавить від вугрів

Коли у сина в 14 років з`явилися вугрі, чим ми тільки їх не мазали: і кремами, і зіллям. Допомагало на якийсь час.

Одна бабуся порадила зробити маску з червоною глиною. Жменю глини я заливала в мисці водою так, щоб вона покрила глину, і періодично помішуючи, кип`ятила на малому вогні до сметаноподібного стану. Трохи остудивши, теплу масу накладала синові на обличчя на 15-20 хвилин. Змивати потрібно водою без мила.

Через тиждень щоденних процедур вугрі зникли.

А моя двоюрідна сестра поділилася рецептом іншої маски, яка допомогла позбавитися прищів її синові. 2 ст.л. чистого меду змішувала з 1 ст.л. солі, підігрівала і на 10-15 хвилин наносила йому на обличчя. Змивати слід теплою водою без мила. Вистачило 10 процедур, щоб шкіра хлопця очистилася.

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