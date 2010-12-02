Доглянуті руки - «віддзеркалення» молодості. Прості рецепти догляду

Жіночі руки першими «повідомляють» про справжній вік жінки. І від того, скільки часу й сил ви готові витрачувати на догляд за ними, залежить багато в чому їхній зовнішній вигляд.

На дворі зима і саме зараз шкіра рук надзвичайно страждає від сухого повітря в приміщенні і холодного, морозного на вулиці, додайте до цього ще й щоденні турботи за будинком. Як правило, якщо не доглядати за руками, то незабаром на них утворюються тріщини, шкіра стає сухою, з`являється неприємне відчуття стягнення, та й про красу нігтів доводиться забути через їхню ламкість.

Вплив хімічних компонентів побутової хімії призводить до сухості шкіри, але відновити шкіру і зробити її знову бархатистою і ніжною допоможе проста маска. Візьміть за правило щовечора перед сном змащувати шкіру рук будь-якою (яка є в домі) олією. На руки обов`язково надягніть бавовняні рукавички і йдіть спати. На ранок ви не впізнаєте свої руки!

Також відмінну дію на шкіру рук і нігті має майонезна маска. Нанесіть на руки товстий шар майонезу і надіньте гумові рукавички. Через тридцять хвилин просто вимийте руки. Звичайно, краще в цьому випадку використовувати майонез, приготований самими, а не його «хімічний» аналог.

Саме взимку дуже складно зберегти манікюр ідеальним - основною проблемою будь-якої жінки є ламкість нігтів. Але якщо ви проведете курс воскових масок, то зможете надовго забути про зламані нігтики. Вам слід розтопити на водяній бані натуральний віск, а потім опустити у ємність з воском пальчики на секунду і зразу ж у холодну воду. Навколо кожного пальчика утвориться восковий наперсток. На руки надягаємо рукавички і вирушаємо спати. На ранок очищаємо пальці. Таку процедуру краще проводити два рази на тиждень.

Відновити шкіру рук можна і за допомогою вівсяної маски. Для її приготування візьміть дві ложки вівсянки, по чайній ложці гліцерину і лимонного соку, по столовій ложці гарячої води і соняшникової олії. Інгредієнти змішуємо і наносимо на руки, а через півгодини змиваємо.

Сподіваємося, що ці рецепти допоможуть повернути вашим ручкам молодість.

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