Антибіотики приводять до глухоти

Американські дослідники стверджують, що тривале застосування антибіотиків знижує якість слуху.

Учені провели дослідження, спостерігаючи за пацієнтами, яким був призначений препарат канаміцин і його аналог для дітей гентаміцин. Виявилось, що хворі, яким доводилося приймати тривалий час цей антибіотик на 10-20% більше норми, стикалися з проблемою погіршення гостроти слуху, повідомляє medicinform.net.

Експерти пояснили, що надмірні дози антибіотиків впливають на слухову систему, як постійна шумова дія на барабанні перетинки.

focus.ua