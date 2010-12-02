Антибіотики приводять до глухоти
13:10, 02 грудня 2010Зарубіжні новини
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Американські дослідники стверджують, що тривале застосування антибіотиків знижує якість слуху.
Учені провели дослідження, спостерігаючи за пацієнтами, яким був призначений препарат канаміцин і його аналог для дітей гентаміцин. Виявилось, що хворі, яким доводилося приймати тривалий час цей антибіотик на 10-20% більше норми, стикалися з проблемою погіршення гостроти слуху, повідомляє medicinform.net.
Експерти пояснили, що надмірні дози антибіотиків впливають на слухову систему, як постійна шумова дія на барабанні перетинки.
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