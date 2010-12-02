Чому обніматися - корисно?

Гормон окситоцин, який також іменують "гормоном обіймів" у зв`язку з його значенням в мозку при романтичних відносинах і відносинах між матір`ю і дитиною, також впливає на загальне відчуття благополуччя і чутливість людини до рекламних гасел. До такого відкриття прийшли учені, виявивши, що окситоцин знімає стрес і неспокій в соціальному середовищі і впливає на мозок молодих мам сильніше по своїх ейфоричних властивостях, чим кокаїн.

Окситоцин грає важливу роль в мозку під час пологів і грудного вигодовування, а дослідження на тварин показали, що гормон також найбільш активний в мозку при моногамних взаєминах. Останні наукові експерименти показали, що окситоцин підвищує відчуття довіри і співпереживання. Американські неврологи Університету Меріленда встановили, що окситоцин також пов`язаний з відчуттям щастя і благополуччя, захистом від неспокою і депресії і робить людей сприйнятливішими до рекламних повідомлень соціальної спрямованості.

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