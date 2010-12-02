Акулу, що напала на туристів, спіймано, з неї зроблять чучело

Акулу, що напала на туристів на єгипетському курорті Шарм-еш-Шейх, спіймано, з неї зроблять чучело для заповідника, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на міністерство у справах охорони навколишнього середовища Єгипту.

Цього тижня тяжких поранень у результаті нападу акули зазнали троє росіян і один український турист. Єгипетські власті тимчасово закривали пляжі, поряд з якими це сталося. В операції з вилову акули брали участь 12 фахівців міністерства, які вели пошуки акули на човнах протягом двох діб. Подробиці успішної рибалки не повідомляються. Йдеться тільки про те, що для того, щоб спіймати морського хижака, використовувалася приманка, канати, спеціальні підйомні механізми, снасті для рибного лову.

Довжина акули становить 2 метри 25 сантиметрів. Вона сірого кольору з білим черевом. За визнанням фахівців, це "справді хижа акула з дуже гострими зубами". Акула відповідає опису єгипетського дайвера, який врятував від цього хижака одного з туристів. Він, зокрема, повідомив, що у акули пошкоджено плавник. Тепер з небезпечного хижака зроблять чучело, яке виставлять у природному заповіднику Рас-Мухаммед за 20 кілометрів від Шарм-еш-Шейху.

Як повідомляє Міністерство екології, страхітливий експонат попереджатиме туристів про те, що тепле Червоне море може таїти у собі небезпеки. Водночас, як повідомив губернатор Південного Синаю Мухаммед ШОША, вчені проведуть додаткові дослідження, щоб з`ясувати, чи дійсно саме спіймана акула скоювала напади на відпочиваючих.

Як повідомляв УНІАН, у результаті нападу акули на єгипетському курорті Шарм-еш-Шейх численні поранення ніг одержав громадянин України, якого було госпіталізовано до місцевої лікарні. Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ, зараз стан постраждалого задовільний. За словами О.ДІКУСАРОВА, 2 грудня його виписано з лікарні і сьогодні він планує повернутися до України.

За даними Посольства України в Єгипті, з 2 грудня на всіх пляжах Шарм-еш-Шейху заборонено купання до отримання додаткових гарантій безпеки для туристів.