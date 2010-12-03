Кількість дітей залежить від місяця народження жінки

Австрійські учені отримали результати, які свідчать, що літні мами, як правило, народжують помітно менше дітей, ніж народжені в зимові місяці.

Здавалося б, як місяць, в якому з`явилися на світ мати або батько, може вплинути на кількість дітей, які згодом народяться у них. Але, дослідники з Віденського університету говорять про інше.

Так, групою учених було вивчено тисячі історій сімей з 1967 року. В результаті, фахівці зробили висновок, що жінки, які народилися в липні, згодом в середньому мали на 13% менше дітей, ніж ті, які з`явилися на світ у грудні.

Також існує залежність між місяцем народження батька і кількістю його дітей, але дещо інша: найбільша кількість дітей з`являлася на світ у батьків, що народилися навесні, а найменше - у чоловіків, що з`явилися на світ восени. Поки учені не можуть дати точного пояснення цьому результату.

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