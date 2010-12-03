Їжу потрібно готувати під музику

Учені з`ясували, що продукти, вирощені, а також приготовані у супроводі класичної музики, мають більш виражені корисні властивості. Вперше ідея скористатися даними відомостями з`явилася у власників однієї з японських компаній, що займаються постачанням фруктів. Не так давно фірма представила особливі банани, які під час свого дозрівання протягом одного тижня, разом з іншими традиційними заходами, піддавалися дії творів Моцарта.

Як відзначає представник компанії Ісаму Окуда, такі банани дійсно стають ніжнішими і мають солодший смак. Твори Моцарта також використовуються для варіння саке. За словами власників заводу, розташованого в префектурі Фукусима, вони проводили відповідні експерименти також з музикою Баха, Бетховена, джазових виконавців, проте найбільш ефективними виявилися композиції Моцарта, тому згодом було ухвалено рішення працювати тільки під його музику.

Також в Японії в даний час можна купити хліб, випечений у супроводі творів Бетховена, соєвий соус, локшину, гриби, суп, які під час приготування піддавалися дії вібрацій класичної музики.

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