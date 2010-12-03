Сережки небезпечні для здоров'я

Одна з гарячих модних тенденцій — великі об`ємні сережки, які стали невід`ємною частиною жіночого іміджу. Виявляється, ці модні аксесуари можуть нашкодити здоров`ю господині. Лікарі стверджують, що великі сережки можуть стати причиною розтягування ніжних тканин мочки вуха, що у свою чергу приводить до їх розриву.

Щоб уникнути операції, медики рекомендують не носити постійно великі сережки, замінюючи їх якими-небудь іншими аксесуарами, які підкреслять ваше вбрання, або ж надягати сережки тільки на урочистий захід.

feelgood.com.ua