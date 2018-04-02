Морська сіль — від ста хвороб

Сіль, як одна з найважливіших складових крові людини, винятково важлива для нашого здоров`я. Сіль бере участь в обмінних процесах, в регуляції серцевої діяльності, в роботі нирок і виконує багато інших життєво необхідних функцій. Найбільш корисною для людини є натуральна морська сіль. У харчовій морській солі містяться калій, натрій, кальцій, магній, бром, йод — ці речовини допомагають регулювати живлення клітин і їх очищення, формують клітинні оболонки, покращують передачу нервових імпульсів, допомагають крові згортатися, м`язам — розслаблятися, заспокоюють нервову систему, регулюють гормональний обмін. Крім цього, морська сіль володіє лікувальними властивостями для шкіри і тому активно застосовується в бальнеології — вона дратує шкірні покриви, викликаючи прилив крові до них, внаслідок чого клітини шкіри активніше оновлюються, швидше відбувається загоєння подразнень і пошкоджень. Сіль впливає на нервову систему — це відмінний засіб зняття стресу.

Натуральна морська сіль утворюється випаровуванням морської води під впливом сонця і вітру, збирається уручну, раз на рік — в літній час. Зібрана сіль проходить процес обробки — її промивають, сушать і подрібнюють з метою отримання кристалів різного розміру. Така технологія дозволяє зберегти в ній біологічно активні речовини. Яку користь для здоров`я можна витягнути з морської солі?

У чому користь морської солі? Рафінована столова сіль - це на 99, 9% хлорид натрію. Тоді як в морській солі міститься величезна кількість необхідних для здоров`я мікроелементів: калій, натрій, кальцій, магній, залізо, бром, йод, хлор, марганець, цинк, залізо, селен, мідь, кремній і т.д.

•Калій і натрій беруть участь в регулюванні живлення і очищення клітини.

•Кальцій бере участь в згортанні крові, формує клітинні оболонки, грає велику роль в загоєнні ран і попередженні інфекцій.

•Магній бере участь в клітинному обміні і розслабленні м`язів, антистресовий мінерал, володіє антиалергічною дією, недолік магнію прискорює процес старіння.

•Бром заспокоює нервову систему.

•Йод регулює гормональний обмін.

•Хлор бере участь в утворенні шлункового соку і плазми крові.

•Марганець бере участь у формуванні кісткової тканини і зміцнює імунну систему.

•Цинк формує імунітет і підтримує функції статевих залоз, перешкоджає зростанню пухлин.

•Селен запобігає онкологічним захворюванням.

•Мідь перешкоджає розвитку анемії.

•Кремній додає еластичності судинам і зміцнює тканини.

Лікувальні властивості морської солі. Лікувальна сила моря відома з глибокої старовини. Ще Гіппократ в 4 столітті до н.е. говорив про цілющі властивості морської води. Морська вода володіє вираженим терапевтичним ефектом, стимулює регенеративні процеси в тканинах, покращує еластичність шкіри, має антисептичні, протизапальні і болезаспокійливі властивості, знімає стреси і підвищує життєвий тонус.

Від яких же недуг можна позбавитися за допомогою морської солі?

Морська сіль не панацея, але вона дійсно допомагає справитися з багатьма захворюваннями, такими як:

•Гіпертонія

•Порушення кровообігу

•Пародонтоз і зубний біль

•Артроз

•Ревматизм

•Радикуліт

•Набряки

•Застуда

•Грип

•Пневмонія

•Бронхіт

•Гайморит

•Насморк

•Ангіна

•Артрит

•Геморой

•Запор

•Колиты

•Синдром хронічної втоми

•Подагра

•Мастопатія

Як приймати домашню морську ванну? На повну ванну необхідно узяти 1-2 кг морської солі. Краще приймати ванни увечері, через 2 години після вечері, за 1 годину до сну. Приймають 10-15 ванн, через день, по 10-15 хвилин кожна. Оптимальна температура води - 36-37 градусів С.

Для того, щоб освіжитися і відчути себе бадьоріше, краще приймати уранішні ванни. Вони повинні бути прохолодними - біля 33-34 градусів С. Лежати треба спокійно, розслабившись. Старатися, щоб ноги були трохи вищі за тулуб - це полегшує роботу серця.

Проводяться також гіпертермічні (гарячі ванни) - біля 37-42 градусів С. Вони ефективні при хронічних захворюваннях нирок, печінці, при нирковій коліці, артритах, невритах і нервово-психічних розладах. Проводяться такі ванни 5-15 хвилин залежно від стану серцево-судинної системи і віку. Головне не перестаратися - дуже гаряча вода може негативно вплинути на судини і серце.

Як проводити розтирання морською сіллю? Процедури розтирання благотворно діють на весь організм, оберігають від простудних захворювань, загартовують, покращують кровообіг і зміцнюють імунну систему людини. Необхідно змішати 500 мл води, 250 мл горілки, 20 крапель йоду і 2 столових ложки морськокої солі. Розтирання проводяться жорсткою мочалкою. Після процедури відразу одягайтеся, не витираючись.

Як проводити морські інгаляції? Інгаляції з морською сіллю допоможуть при хворобах носоглотки, бронхів, простудах, ГРВІ. Інгаляції проводять 2 рази на день, вранці і увечері, протягом 15 хвилин. На літр води додають 2 столових ложки морської солі і кип`ятять на повільному вогні 5-7 хвилин. При захворюваннях носоглотки вдих робиться через ніс, а видих через рот. При хворобах бронхів - навпаки.

Використання морської солі в косметології Морська сіль традиційно входить до складу багатьох кремів, масок і лосьйонів. При використанні косметики з морською сіллю поліпшується колір обличчя, пори звужуються, шкіра стає гладкою і бархатистою. Ванни з морською сіллю допомагають при ламкості нігтів, задирках.

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