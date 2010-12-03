Чому інтенсивні тренування шкідливі для жіночого організму

Результати нового дослідження, проведеного фахівцями університетського госпіталю Ульма, що у Німеччині, показали, що щоденні заняття спортом насправді не приносять користі жіночому організму. Виявилося, що в такому випадку відзначається величезна витрата енергії, яка при регулярному повторенні сприяє руйнуванню м`язових тканин. У експерименті на добровільній основі взяли участь спортсменки, що професійно займаються бігом.

У ході роботи їм слід було щодня здійснювати тривалі пробіжки, відстань яких за два місяці (протягом яких тривало дослідження) склало 4500 км. Вчені спостерігали за реакцією організмів жінок за допомогою спеціальних мобільних датчиків. З`ясувалося, що за весь час занять дівчата втратили приблизно 50% жирової тканини, а втрата м`язової маси гомілок склала 7%. При цьому велика частина цих показників була відзначена протягом першого місяця.

Як зазначає один із провідних авторів дослідження, фахівець у галузі ортопедії та травматології професор Уве Шутц, схожа тенденція спостерігається не лише у професійних атлетів, а й серед прихильниць інтенсивних занять у тренажерному залі. Крім того, незважаючи на зниження ризику деяких видів травм, чому сприяють регулярні спортивні тренування, при дуже сильних навантаженнях значно зростає ймовірність розвитку серйозних запальних захворювань суглобів.

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