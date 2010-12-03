Чим шкідливі зубні пасти

Дослідження хімічної сполуки триклозан, що міститься в пасті та милі, має негативний вплив на мозок ще ненароджених дітей. Вчені побоюються, що жінки і їхні діти можуть перебувати в небезпеці, пише The Daily Mail.

Згідно з останніми дослідженням, триклозан порушує приплив крові до плоду, що призводить до кисневого голодування. А це вже негативним чином впливає на розвиток дитячого мозку. Професор Маргарет Джеймс з Університету Флориди заявляє: "Ми знаємо, що триклозан - проблема, проте поки не зрозуміло, наскільки серйозна ця проблема. Тобто, який обсяг пасти може заподіяти реальну шкоду".

Нагадаємо, триклозан - потужна антибактеріальна речовина, яке було розроблено майже 50 років тому. В даний час його додають в зубні пасти (Colgate Total, Aquafresh), дезодоранти, мило для рук, наносять на антибактеріальні обробні дошки і навіть деякі іграшки.

Тести на вівцях показали: сполука втручається в роботу ензиму, який дозволяє естрогену циркулювати в матці. А естроген допомагає основній артеріх залишатися розширеною, що постачає насичену киснем кров до плоду. Якщо артерія звужується, то кровотік порушується.

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