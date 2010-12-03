На Гаїті лінчували 12 чаклунів, які "насилали" холеру

Мешканці сільських районів Гаїті, налякані поширенням епідемії холери, влаштували "полювання на відьом", в ході якої загинули 12 людей.

Інфекція, якої раніше ніколи не було в країні, менш ніж за шість тижнів вразила понад 84 тисяч осіб, з яких близько 1900 померли. Швидкому поширенню захворюваності сприяють злидні та антисанітарні умови, в яких багато громадян живуть після руйнівного землетрусу у січні, а також брак чистої питної води.

Місцеві мешканці, погано розуміють, як відбувається зараження, і неодноразово перешкоджали роботі міжнародних гуманітарних місій, звинувачуючи їх у поширенні інфекції.

Нещодавно перші випадки захворювання були зареєстровані у віддаленому південно-західному департаменті Гранд-анс. Минулого тижня серед місцевого населення з`явилися чутки, що чаклуни вуду виготовляють "магічний порошок", яким заражають людей на холеру.

Як повідомив представник національної поліції Франц Леребурс (Frantz Lerebours), через ці чутки озброєний мачете натовп лінчував 12 осіб, які підозрювалися в подібній діяльності. Трупи убитих були спалені.

Отримавши інформацію про ці випадки, уряд Гаїті видав постанову, в якій говориться: "Холера - це мікроб. Єдиний спосіб захистити себе - це дотримуватися правил особистої гігієни. Не існує порошку холери, зомбі холери або духу холери". Влада також підкреслили, що адепти вуду не в силах ані вилікувати холеру, ані виготовити порошок, який нібито заразає на інфекційну хворобу.

За прогнозами експертів ВООЗ, епідемія холери може протягом року вразити до 400 тисяч мешканців Карибського басейну і американського континенту. Уряди всіх американських країн закликали ввести режим підвищеної готовності до поширення інфекції.

lenta.ru