У Європі заборонили "легальний екстазі"

Рада міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС досягла згоди про необхідність загальноєвропейської заборони мефедрону – наркотичного препарату типу екстазі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради 2 грудня.

Рішення передбачає заборону на виробництво і розповсюдження мефедрону, а також кримінальне переслідування за такі дії.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Єврокомісія виступила з пропозицією ввести загальноєвропейську заборону цього препарату.

На сьогодні, за даними Еврокомісії, зафіксовано, як мінімум, 37 смертей лише у Великій Британії та Ірландії від вживання мефедрону.

Мефедрон набув розповсюдження у 2008 році як «клубний» наркотик. Основні ефекти від його застосування - підвищена збудливість, ейфорія, гіперактивність, потреба у спілкуванні, емоційна відвертість.

Серед побічних дій - кровотечі з носа, галюцинації, проблеми циркуляції крові, запалення шкіри, параноя, погіршення пам`яті, тахікардія, депресія, зневоднення.

На сьогодні мефедрон заборонено у 15 країнах - членах ЄС: Австрії, Бельгії, Данії, Естонії, Франції, Німеччині, Ірландії, Італії, Латвії, Люксембурзі, Мальті, Польщі, Румунії, Швеції і Великій Британії.