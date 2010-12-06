У Європі посилять покарання за педофілію і дитячу порнографію

Міністри юстиції 27 країн Євросоюзу схвалили у цілому проект директиви ЄС, яка посилює кримінальне переслідування педофілів, зокрема введенням кримінального покарання за "грумінг" - докучання або улещування в Інтернеті дитини з метою увійти до неї у довіри, а потім використати його для сексуального задоволення дорослої людини.

Про це повідомив РІА «Новости» представник Ради ЄС.

Розроблений Єврокомісією проект нової законодавчої ініціативи передбачає посилення кримінального покарання за торгівлю "живим товаром" і сексуальну експлуатацію дітей, а також закриття і блокування доступу до педопорнографічних сайтів.

Крім того, виконавча влада ЄС пропонує притягати до кримінальної відповідальності осіб, що поширюють, зберігають і ведуть пошук фотографій педопорнографічного змісту.

Проект нової директиви ЄС, що передбачає включення до національних кримінальних кодексів 22-х кримінальних покарань, після завершення процедури оформлення документу має остаточно схвалити Рада ЄС, а також Європарламент.

Згідно з даними Єврокомісії, кількість сайтів, що містять дитячу порнографію, неухильно зростає. Щодня у Мережі з`являються, щонайменше, 200 нових фотографій порнографічного характеру з участю дітей.