Гра у футбол зміцнює кістки

Данські учені виявили, що футбол є ефективною профілактикою вікових змін в кістковій тканині, що приводять до частих переломів у літніх людей.

У дослідженні взяли участь жінки у віці від 50 до 65 років. Вони грали у футбол двічі в тиждень впродовж семи місяців. В результаті у гравців збільшилася щільність кісток гомілки.

За словами фахівців, у футболісток стан кісткової тканини виявився набагато кращим, ніж у тих, хто такий же термін займався бігом або залишився в контрольній групі, позбавленій спортивних навантажень.

focus.ua