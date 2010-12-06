У Шарм-ель-Шейху акула на смерть покусала німецьку туристку

У Шарм-ель-Шейху акула відкусила руку туристці з Німеччини, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на місцеву владу.

Одразу після цього німкеня, яка пірнала з маскою, померла. До якого виду належить акула, яка напала на людину цього разу, не повідомляється.

Напад на туристку з Німеччини стався через день після відкриття пляжів, закритих у зв`язку з нападом морських хижаків на туристів. Тепер пляжі знов закрито. "Ми витягнули всіх із води", - заявив представник місцевої влади Мухаммед САЛЕМ.

Раніше в результаті нападу акул 30 листопада і 1 грудня постраждали троє російських туристів і один українець. Одній жінці довелося ампутувати ліву ногу і праву руку, інша позбулася руки, а чоловік залишився без ноги. Українець відбувся легкими ушкодженнями.

Фахівці міністерства екології Єгипту виловили двох акул (довгокрилу і чорнокрилу), які, можливо, причетні до нападів до людей.