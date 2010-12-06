Схуднути допоможуть мандарини

Учені Південної Кореї виявили, що вживання мандаринів сприяє зменшенню ожиріння печінки і знижує жирові накопичення в черевній порожнині.

У дослідженні взяли участь 60 школярів, страждаючих ожирінням. 30 дітей впродовж трьох місяців робили фізичні вправи і пили мандариновий сік. Друга половина учасників дослідження також відвідувала фізичні тренування, але мандариновий напій не вживала. В результаті експерименту перша група втратила 1,5% зайвої ваги.

Інший експеримент, який проводили з щурами, довів, що ін`єкції мандаринового концентрату привели до втрати 59% черевних жирових накопичень у тварин. В цілому вони схуднули на 45%, передає АМИ-ТАСС.

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