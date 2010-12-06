Чим небезпечна молочниця
Її нелікування приводить до негативних результатів
Правильно і своєчасно пролікована молочниця проходить без сліду і не має ніяких наслідків. Проте її нелікування приводить до негативних результатів.
Тривало протікаюча хронічна молочниця здатна повністю порушити інтимне життя, до того ж перехід в хронічну форму створює небезпеку збереження молочниці під час вагітності.
Інфікування плоду грибами зустрічається рідко, хоча гриби зустрічаються майже у 80% вагітних жінок.
Проте, зрідка зустрічаються важкі ураження грибами роду Кандіда внутрішніх органів плоду, наприклад головного мозку.
Зазвичай же інфекція вражає пуповину, шкіру, слизисту оболонку порожнини рота і дихальних шляхів. Ще рідше зустрічається генералізоване (всього організму) ураження плоду, яке, як правило, закінчується передчасним перериванням вагітності.
Новонароджена дитина може заразитися кандидозом, проходячи по родових шляхах жінки. У такому разі у неї з`являються характерні ознаки молочниці в порожнині рота, на яснах і внутрішніх поверхнях щік – почервоніння, набряклість і сирнисті нальоти.
Ще одним з неприємних ускладнень молочниці є розповсюдження інфекції на сечовивідні шляхи і нирки.
Один з найточніших аналізів є аналіз, при якому виявляється наявність ДНК грибів Кандида в крові - (метод полімеразної ланцюгової реакції – ПЦР).
Після встановлення точної причини захворювання лікар призначає курс лікування протигрибковими лікарськими препаратами, які вбивають грибок Кандида. Для вагітних же жінок існують спеціальні препарати, які не мають токсичної дії на плід.