Найкраще меню для трудоголіка

Каша на сніданок Дослідження показують, що хороший сніданок підвищує працездатність приблизно на 30%, тому, якщо вас чекає важкий день в офісі, не забудьте вранці забезпечити організм запасом енергії. Краще її джерело – каша. Злаки містять вітаміни групи В (покращують роботу мозку і допомагають протистояти стресам). До того ж в злаках є необхідні мозку складні вуглеводи. Саме з вуглеводів наш мозок одержує глюкозу, яка стимулює його діяльність, допомагає знайти нестандартне рішення проблеми і зосередитися на чомусь важливому.

Найшвидший спосіб забезпечити мозок глюкозою – з`їсти що-небудь солодке: шоколадку, торт або просто шматок цукру. Всі ці продукти містять прості вуглеводи, які миттєво підвищують рівень цукру в крові і насичують мозок глюкозою. Проте в цьому випадку рівень цукру падає так само швидко, як і підвищується, і услід за хвилинним «проясненням» навалюються апатія і неуважність.

Зі складними вуглеводами, які можна одержати з каш, хліба, картоплі, справа йде інакше. Вони розщеплюються поволі, рівень цукру в крові підвищується без різких стрибків, і мозок одержує постійне підживлення.

М`ясо на обід Білки потрібні мозку не менше вуглеводів. Саме завдяки білкам в організмі виробляються гормони дофамін і адреналін, які відповідають за швидкість реакцій і стимулюють розумові процеси. Отже, якщо вам потрібно швидко ухвалювати рішення і бажано, щоб ці рішення були правильними, без м`яса або риби не обійтися. Тільки постарайтеся не об`їдатися. Якщо ви обжерлися, кров спрямовується до травних органів, щоб допомогти їм справитися з наслідками обжерливості. В цей час мозок залишається на голодному пайку. Отже, замовляючи на обід біфштекс або антрекот, стежте за розміром порцій.

Втім, що б не говорили пропащим трудоголікам про здорову їжу, протягом робочого дня вони, як правило, все одно перекушують в ресторанах швидкого харчування. А раз так, потрібно постаратися якомога менше нашкодити своєму здоров`ю.

Брокколі на вечерю Справжній трудоголік повинен бути витривалим. Стреси, конфлікти з начальством і підлеглими, метушня по нескінченних коридорах і сходах – все це не повинно ставати причиною серцевого нападу. А раз так, варто поклопотатися про захист полум`яного мотора. Брокколі – якраз той овоч, який може в цьому допомогти. У цьому сорті капусти містяться речовини, які захищають серце від кисневого голодування. Цю тезу учені підтвердили після серії експериментів на щурах.

Ну, а якщо ваш робочий графік настільки щільний, що часу на обід катастрофічно не вистачає і вам доводиться їсти на бігу і харчуватися усухом`ятку, брокколі тим більше повинна зайняти своє місце у вашому меню. Цей різновид капусти здатний боротися з бактерією хелікобактер пілорі.

Останню вважають однією з найбільш ймовірних причин виникнення виразки шлунку.

До речі Любителі вина мають вищий інтелект, ніж прихильники пива, – до такого висновку прийшли данські учені. Дослідження проводилося з 363 чоловіками і 330 жінками у віці від 29 до 34 років. Любителі вина мали вищий соціально-економічний статус, хорошу освіту, їх середній коефіцієнт інтелекту дорівнював 113,2 пункту. У любителів пива IQ був нижчий – в середньому 95,2 пункту.

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