Щоб жити довше, грайте на піаніно

Медики з Швейцарії закликають для збереження здоров`я грати на піаніно. Лише 6 місяців таких музичних вправ зменшують ризики, що скорочують тривалість життя.

Було проведено дослідження за участю 134 осіб, які знаходилися в похилому віці. Добровольців розділили на дві групи. Перша протягом 6 місяців 1 раз в тиждень відвідувала заняття по грі на піаніно, яке тривало 1 год. Друга група була контрольною і не займалася грою на музичному інструменті.

Через 6 місяців фахівці порівняли результати: виявилось, що у тих, хто вчився грати на піаніно, покращала координація рухів і рівновага.

У першій групі ризик втрати рівноваги скоротився з 54 випадків на одну людину в рік до 24.

Фахівці вважають, що гра на піаніно допомагає утримувати рівновагу і дозволяє зробити ходу упевненішою, що скорочує ризик падінь і отримання травм.

newsland.ru