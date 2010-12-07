У чому смертельна небезпека енергетиків

Енергетичні напої можуть бути не менш шкідливі для здоров`я, ніж алкоголь і нікотин, вважають ізраїльські медики. Тому МОЗ має намір поставити питання про введення аналогічних обмежень на продаж цих продуктів, повідомила газета "Ісраель ха-Йом".

Як попереджають лікарі, висока концентрація кофеїну та інших стимуляторів, а також "надлишкові калорії", що містяться в "енергетичній газованій воді", шкідливі всім, але особливо - дітям і підліткам, чия психіка і без того не вирізняється стійкістю. Хоча енергетичні напої на якийсь період знімають втому і дають відчуття бадьорості, передозування кофеїну може призвести до головного болю, підвищеної тривожності, безсоння, втрати апетиту, розладу шлунка, запаморочення, блювоти. Згідно із західними дослідженнями, підлітки також гірше навчаються, у них незадовільна поведінка, оскільки енергетики призводять до підвищення дратливості і перезбудження.

Крім того, як нещодавно з`ясували австралійські вчені, навіть одна маленька банка "енергетика, який окрилює", дає серйозне навантаження на серцево-судинну систему. Провівши тести на молодих добровольцях, медики виявили, що через годину після прийняття 250 мг напою в учасників експерименту розвинулась "потенційно смертельно небезпечна" ступінь густоти крові, аналогічна тій, яка буває у пацієнтів з хворобами серця.

Ще один небезпечний ефект пов`язаний з тим, що молоді люди в Ізраїлі часто використовують енергетики для того, щоб "запивати" міцний алкоголь, або "під сигаретку", яка може бути набита не тільки тютюном. Таким чином, надмірне вживання кофеїну підвищує ще і ймовірність виникнення залежності від нікотину, алкоголю або марихуани. Крім того, енергетик не дозволяє молодій людині контролювати кількість випитого їм спиртного, оскільки відтягує момент настання "сонного сп`яніння". До речі, в Ізраїлі нерідкі випадки загибелі підлітків від алкогольної передозування, не пов`язаної з вживанням неякісних сурогатів.

При цьому протягом останніх 5 років обсяг продажів енергетиків в Ізраїлі щорічно зростають на 10-20 відсотків. Щоб хоч якось приборкати цю "кофеїнову лавину", пише газета, МОЗ має намір заборонити продаж енергетиків особам молодше 18 років.

ami-tass.ru