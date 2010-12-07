Біг підтюпцем допомагає виглядати молодше

Команда фахівців з університету Тель-Авіва виявила, що регулярне виконання вправ на витривалість, наприклад, заняття бігом, може допомогти представницям прекрасної статі довше зберегти привабливий зовнішній вигляд і запобігти появі ознак старіння. Даний ефект пояснюється тим, що подібного роду навантаження сприють виробленню стовбурових клітин, які є в м`язах людини. Їхня кількість зростає і, як наслідок, стимулюється процес оновлення м`язових тканин.

На думку керівника проведеного дослідження професора Дафни Бенайаху, саме з цим пов`язано те, що переважна більшість жінок, які протягом багатьох років здійснюють пробіжки, виглядають набагато молодше, ніж їх неспортивні ровесниці. Як пояснює лікар Бенайаху, м`язи взаємопов`язані зі скелетом. З віком, при втраті кісткової маси і збільшенні ризику розвитку остеопорозу, робота м`язів також погіршується. Кількість стовбурових (або так званих супутникових) клітин у м`язах аналогічно зменшується з віком.

У рамках експерименту вчені спостерігали за двома групами лабораторних щурів різного віку, частину яких протягом тринадцяти тижнів примушували бігати на біговій доріжці щодня по 20 хвилин. У молодих щурів після закінчення роботи кількість стовбурових клітин зросла на 20-35%, а у літніх гризунів даний показник був ще більше і склав від 33% до 47%. Вчені сподіваються, що незабаром на основі отриманих відомостей їм вдасться створити особливий препарат, який буде здатний подовжувати жіночу молодість.

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