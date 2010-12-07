Аудіоплеєри небезпечні для здоров'я

Бельгійськими ученими встановлено, що лише годинне прослуховування музики через портативні пристрої загрожує втратою слуху. Вони провели експеримент, в якому брали участь молоді люди і дівчата 19-28 років. І з`ясувалося, що гучні звуки в навушниках приводять до механічних і метаболічних пошкоджень вуха. Перш за все, ушкоджується рецепторна частина слухового аналізатора.

За даними торішнього звіту Єврокомісії, 10 мільйонів громадян знаходяться на межі повної втрати слуху через надмірну любов до музики. У зв`язку з цим може бути прийнятий закон, що обмежує максимальну гучність MP3-плеєра 85 децибелами. Органи Європейської комісії, що займаються стандартизацією, вирішили збавити гучність на всій території економічного союзу вже до весни наступного року, тим самим встановивши ліміт гучності в цифрових портативних музичних апаратах, у тому числі і популярної марки iPod, що продаються у всіх європейських країнах.

vrach.tv