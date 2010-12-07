Чому зелений чай слід пити саме жінкам

Американський учений Сантош Катіар стверджує, що від зеленого чаю ростуть груди у жінок.

У зеленому чаї міститься особливий фермент, який впливає на гормони росту, в даному випадки грудей. Такий напій стимулює молочну залозу і сприяє її збільшенню. Особливо ефективний даний чай з медом.

Також учений відзначає, що антиоксиданти, що входять до складу зеленого чаю, захистять від шкідливого ультрафіолету.

focus.ua