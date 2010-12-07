Чому зелений чай слід пити саме жінкам
11:01, 07 грудня 2010Зарубіжні новини
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Ефективний чай з медом
Американський учений Сантош Катіар стверджує, що від зеленого чаю ростуть груди у жінок.
У зеленому чаї міститься особливий фермент, який впливає на гормони росту, в даному випадки грудей. Такий напій стимулює молочну залозу і сприяє її збільшенню. Особливо ефективний даний чай з медом.
Також учений відзначає, що антиоксиданти, що входять до складу зеленого чаю, захистять від шкідливого ультрафіолету.
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